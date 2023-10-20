VMware Horizon — сетевая платформа для организации системы виртуальных рабочих столов (VDI или Virtual Desktop Infrastructure), состоящих из облачных серверов с развернутыми на ними виртуальными машинами (операционные системы или отдельные приложения) и клиентского программного обеспечения, что предоставляет удаленный доступ к VDI. К такому клиентскому ПО и относится рассматривая программа VMware Horizon Client.

Сама по себе она распространяется бесплатно. Платным является доступ к вычислительным мощностям, на которых развернуты виртуальные рабочие столы. Платформа VMware Horizon предназначена, в первую очередь, для использования корпоративными клиентами.

Что такое виртуальный рабочий стол и как работает платформа VMware Horizon?

Виртуальные рабочие столы — это предварительно настроенные образы операционных систем и/или приложений, которые физические отделены от того устройства, что используется для подключения к ним. Принцип работы таких платформ чем-то напоминает работу систем удаленного доступа к компьютерам — например такие, что можно легко развернуть при помощи программы TeamViewer. Серверная часть приложения TeamViewer устанавливается на удаленный управляемый компьютер, а клиентская — на управляющий (администраторский) ПК. Подключившись с клиента к удаленному компьютеру, пользователь получит доступ к любым функциям установленной на нем операционной системы.

Платформа VMware Horizon работает примерно также, только здесь в качестве удаленного компьютера используются виртуальные машины, развернутые на мощных серверах. Таких виртуальных машин на одном сервере может быть множество. И все они управляются одним или группой администраторов, именующихся посредниками (брокерами). В их задачу входит настройка прав доступа пользователей к тем или иным функциям виртуального рабочего стола.

Пользователи могут иметь или не иметь возможность сохранять изменения (например, в открываемых электронных документах), устанавливать и удалять приложения, выполнять операции над файлами и т.д. В этом плане виртуальный рабочий стол практически ни чем не отличается от корпоративного компьютера, полностью контролируемого системным администратором.

Преимущества платформы VMware Horizon

К одному из основных преимуществ платформы VMware Horizon относится универсальность ее клиентской программы. Представленный на данной странице клиент VMware Horizon Client предназначен для установки на компьютеры под управлением Windows. Но также существуют версии приложения под MacOS, iOS, Android, Linux. Возможно подключение к виртуальным рабочим столам и из обычного браузера. При этом клиентское устройство (компьютер, планшет или даже смартфон) не должен обладать высокими техническими параметрами, потому как единственная оказываемая на него нагрузка — это операции по приему видеосигнала и отправки на виртуальную машину команд с клавиатуры, мыши, тачскрина и т.д.

Вот еще важные особенности использования виртуальных рабочих столов и платформы VMware Horizon, в частности:

Стоимость. Виртуальный рабочий стол, как мы уже выяснили, практически ничем не отличается от обычного компьютера. Если требуется обеспечить, к примеру, 20 офисных сотрудников высокопроизводительными настольными ПК, будет разумней сэкономить, приобретя менее мощные машины (т.н. офисный вариант) и подключив их впоследствии к платформе VMware Horizon.

Безопасность. Еще одним из преимуществ виртуальных рабочих столов над физическими настольными компьютерами является более высокий уровень безопасности хранения данных. Во-первых, они хранятся в едином центре обработки данных, а не на отдельных конечных компьютерах, которые приходится защищать антивирусами и прочими защитными средствами в индивидуальном порядке. Во-вторых, если компьютер выйдет из строя или попросту будет украден, то злоумышленники не смогут получить доступ к каким-либо важным данным, т.к. хранятся они на удаленных серверах. Ко всему прочему, клиент VMware Horizon Client работает в изолированной среде, что дополнительно увеличивает уровень защиты данных от кибератак.

Гибкость. Для организаций с гибкой рабочей силой (или другими словами — для организаций, нанимающих персонал на короткое время) виртуальные рабочие столы имеют явное преимущество в плане обеспечения сотрудников такими мощностями, которые будут им достаточно для реализации конкретной задачи. Администраторы могут быстро и легко выделять виртуальные рабочие столы без необходимости приобретать дорогостоящие физические машины пользователям, которым они могут понадобиться только на короткое время.

Простое управление. ИТ-отдел может легко управлять большим количеством удаленных виртуальных рабочих столов из единого центра. Обновления программного обеспечения выполняются быстрее и проще, потому что их можно выполнять сразу и для всех пользователей, а для каждого компьютера индивидуально.

Впрочем, у подобных платформ есть и недостатки. Если в центре обработки данных, где развернута система VMware Horizon, закончится дисковое пространство для хранения данных, пользователи смогут испытывать затруднения с доступом к своим рабочим столам и выполнению любых операций. Выхода из ситуации два — либо приобретение дополнительного дискового пространства, что в итоге увеличит стоимость подписки на использование виртуальной машины, либо удаление/перемещение данных, что зачастую недопустимо для средних и крупных компаний.

Несмотря на то, что к производительности клиентского устройства не предъявляется высоких требований, работа с удаленным рабочим столом все же может быть затруднена по причине плохого сетевого соединения. И это еще не говоря о прямой зависимости от сетевого подключения — если оно внезапно пропадет, то работа всей организации попросту остановится до устранения неполадок с сетью.