SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
VMware Horizon Client

VMware Horizon Client

Клиент сетевой платформы виртуальных рабочих столов VMware Horizon

3,1 (33)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 8.13.1.16218
Скачать 267 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 8.13.1.16218

Оценки программы

3,1

33 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о VMware Horizon Client

4 отзыва

Яна

Зачем вы пишите о поддержке windows 8 и 8.1, если это не так? Только время потратила

SoftSalad

Не было достоверной информации о поддержке версий. Исправили.

Дим

Нет поддержки Win7, то естт как указано выше это не соответствует действительности

SoftSalad

Спасибо за информацию, исправили