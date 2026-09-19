Veyon — бесплатная программа, которая позволяет получать доступ к компьютерам и управлять ими. Ее можно установить на рабочем в офисе для управления компьютерами сотрудников и удаленных совещаний, либо в игровом клубе для своевременного отключения геймера от игры, когда закончится оплаченный сеанс, либо в компьютерном классе.
Veyon совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows 10 и 11 (также есть версия для Linux). Программа бесплатная, с открытм исходным кодом.
Функции и возможности Veyon
Многофункциональная программа Veyon по отслеживанию действий и управлению персональными компьютерами сотрудников состоит из вкладок:
- Первая вкладка с названием «Главное» позволяет настроить метод аутентификации пользователей, способы журналирования, стиль и установить язык, на которых будет работать утилита.
- Во вкладке «Сервис» есть возможность установить демонстрационный режим, либо заблокировать ПК пользователей, на которых установлено это программное обеспечение.
- Во вкладке «Контроль доступа» можно настроить способы подключения к компьютерам: через сервер или через рабочую группу, если компьютеры не подключены к одному серверу.
- Специальная функция передачи файлов позволяет передавать важные документы с одного компьютера на другой. Если требуется запустить одну и ту же программу для работы на всех компьютерах, то Veyon позволяет сделать эту процедуру с помощью кнопки «Запустить приложение».
- Администратор может позволить одному из пользователей входит в другие компьютеры, либо запретить этот процесс. Во вкладке «Ключи аутентификации» можно задать каждому компьютеру логин и пароль.
- Во вкладке «Приложения и веб-сайты» можно установить и сохранить доверенные сайты, на которые пользователи смогут заходить. А в пункте «LDAP Basic» указать методы шифрования при передаче информации от одного компьютера к другому.
- В вкладке «Места и компьютеры» будут отображены все ПК, подключенные к программе. Системный администратор сможет видеть их IP.
- Можно отсылать текстовые сообщения через специальную кнопку. Например, если нужно сказать всем, чтобы все вышли из программ, в которых работают, нужно просто написать об этом в приложении и выслать его всем участникам сети.