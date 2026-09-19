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Veyon

Veyon

Программа для удаленного доступа к компьютерам

4,4 (5)
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Актуальная версия 4.11.4.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.11.4.0

  • Исправлена проблема совместимости с Defender 4.18.26090: поиск процессов основной пользовательской сессии стал устойчивее.
  • Сделана надежнее аутентификация feature worker: изменен способ чтения токенов из stdin, из-за чего исправлены неработающие функции вроде передачи файлов и демо-режима.
  • Добавлена настройка двойной буферизации, чтобы кадры всегда показывались полностью обновленными.
  • Улучшено уменьшение framebuffer, чтобы избежать артефактов.
  • Исправлена обрезка строки версии в протоколе RFB.
  • Добавлена настройка «Grid sizing mode» для выбора, как показывать подписи миниатюр — целиком или сокращенно.
  • WebAPI теперь показывает API-клиентам полные обновления framebuffer.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.11.3.0
    • Обновлены переводы интерфейса, завершён французский перевод и добавлены хорватский и словацкий языки.
    • Улучшена обработка ошибок при определении полного доменного имени компьютера.
    • Переработана основная страница настроек Veyon Master для более удобной работы.
    • Добавлена настройка Visibility mode: миниатюры можно показывать нормально, размытыми или полностью скрывать.
    • Veyon Master теперь отображает миниатюры или значок в соответствии с выбранным режимом видимости.
    • Исправлена проверка корректности framebuffer в модуле создания снимков экрана.
    • В Windows обновлена библиотека OpenLDAP до версии 2.6.15.
    • Обновлена библиотека QCA до версии 3.2.12.

Оценки программы

4,4

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