Veyon — бесплатная программа, которая позволяет получать доступ к компьютерам и управлять ими. Ее можно установить на рабочем в офисе для управления компьютерами сотрудников и удаленных совещаний, либо в игровом клубе для своевременного отключения геймера от игры, когда закончится оплаченный сеанс, либо в компьютерном классе.

Veyon совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows 10 и 11 (также есть версия для Linux). Программа бесплатная, с открытм исходным кодом.

Функции и возможности Veyon

Многофункциональная программа Veyon по отслеживанию действий и управлению персональными компьютерами сотрудников состоит из вкладок: