Теперь эта программа называется AVG TuneUp

TuneUp Utilities — программа, предназначенная для улучшения и ускорения работы Windows-компьютеров. Возможности и преимущества TuneUp Utilities:

очистка нежелательных приложений на Windows 7, 8, 8.1 и 10;

удаление дубликатов файлов;

обновленный пользовательский интерфейс в последней версии TuneUp 2014;

увеличение времени работы батареи во время полета с помощью Flight Mode;

выключение и приостановление работы некоторых компонентов программ, которые на данный момент пользователь не использует;

улучшение работы жесткого диска за счет дефрагментации и "наведения порядка" в файлах. Поддержка SSD дисков;

выявление и отключение работы ненужных приложений, сервисов и фоновых задач после старта Windows;

Turbo Mode - при необходимости ускорения работы компьютера можно запустить функцию Турбо, которая выключает более 70 скрытых функций на Windows и моментально повышает производительность ПК;

рекомендации для правильной настройки системы, подключенных устройств, доступа в интернет и т.д.;

очистка лишних системных файлов программ, установленных на компьютере;

полное и окончательное удаление ненужных файлов;

удаление неиспользуемых ярлыков на рабочем столе;

удаление и деинсталляция программ;

поисков самых тяжелых файлов и папок на компьютере - raw файлы, фильмы, файлы резервного копирования, игры, виртуальные диски, iso файлы и т.д.;

очистка куки, кэша, истории и других данных из браузеров;

и многое-многое другое.

TuneUp Utilities — настоящий монстр среди программ для оптимизации и улучшения работы Windows. Утилита поддерживается на 32 и 64-битных версиях Windows 7, 8, 8.1 и 10.