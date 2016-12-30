Теперь эта программа называется AVG TuneUp
TuneUp Utilities — программа, предназначенная для улучшения и ускорения работы Windows-компьютеров. Возможности и преимущества TuneUp Utilities:
- очистка нежелательных приложений на Windows 7, 8, 8.1 и 10;
- удаление дубликатов файлов;
- обновленный пользовательский интерфейс в последней версии TuneUp 2014;
- увеличение времени работы батареи во время полета с помощью Flight Mode;
- выключение и приостановление работы некоторых компонентов программ, которые на данный момент пользователь не использует;
- улучшение работы жесткого диска за счет дефрагментации и "наведения порядка" в файлах. Поддержка SSD дисков;
- выявление и отключение работы ненужных приложений, сервисов и фоновых задач после старта Windows;
- Turbo Mode - при необходимости ускорения работы компьютера можно запустить функцию Турбо, которая выключает более 70 скрытых функций на Windows и моментально повышает производительность ПК;
- рекомендации для правильной настройки системы, подключенных устройств, доступа в интернет и т.д.;
- очистка лишних системных файлов программ, установленных на компьютере;
- полное и окончательное удаление ненужных файлов;
- удаление неиспользуемых ярлыков на рабочем столе;
- удаление и деинсталляция программ;
- поисков самых тяжелых файлов и папок на компьютере - raw файлы, фильмы, файлы резервного копирования, игры, виртуальные диски, iso файлы и т.д.;
- очистка куки, кэша, истории и других данных из браузеров;
- и многое-многое другое.
TuneUp Utilities — настоящий монстр среди программ для оптимизации и улучшения работы Windows. Утилита поддерживается на 32 и 64-битных версиях Windows 7, 8, 8.1 и 10.