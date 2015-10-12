SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Total Commander

В данном списке представлены программы для замены Total Commander. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Total Commander, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

XYplorer
XYplorer

Версия 28.40.0600

Многофункциональный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (17)
FAR Manager
FAR Manager

Версия 3.0.6699

Файловый менеджер

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
One Commander
One Commander

Версия 3.3.39.0

Двухпанельный многовкладочный файловый менеджер для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Q-Dir
Q-Dir

Версия 7.94

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Unreal Commander
Unreal Commander

Версия 2.3.57.140

Файловый менеджер для Windows с классическим двухпанельным интерфейсом

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Double Commander
Double Commander

Версия 0.8.4

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
FreeCommander
FreeCommander

Версия 2018.770.32

Бесплатный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Frigate
Frigate

Версия 3.36.0.9

Файловый менеджер для организации и управления файлами и папками

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
File Viewer
File Viewer

Версия 9.5

Файловый менеджер

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
SpeedRunner
SpeedRunner

Версия 6.1.35.10756

Быстрый и бесплатный менеджер файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)