SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Termius

В данном списке представлены программы для замены Termius. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Termius, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Remote Desktop Manager
Remote Desktop Manager

Версия 2026.3.12.0

Программа для управления компьютером с другого устройства

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (10)
PuTTY
PuTTY

Версия 0.85

Клиент для сетевых протоколов удаленного доступа SSH, Telnet, Rlogin и других

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
mRemoteNG
mRemoteNG

Версия 1.76.20

Программа для управления удаленными соединениями

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