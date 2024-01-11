SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Termius

Termius

Программа для доступа к рабочему компьютеру или серверу из дома

3,0 (9)
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Актуальная версия 10.2.1.0
Скачать 327 MB
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История изменений

Версия 10.2.1.0

  • Исправлена проблема, из-за которой соединение Mosh могло не работать после аутентификации через Tailscale SSH.
  • Другие улучшения стабильности и производительности.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 10.1.0.0
    • Proxy, Agent Forwarding, Host chains и Serial connections теперь доступны бесплатно.
    • Исправлена ошибка OSC 8-ссылок: после подтверждения ссылка могла не открываться в браузере.
    • Улучшена производительность.
    • Внесены другие улучшения стабильности и интерфейса.

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Оценки программы

3,0

9 оценок Оценок пока нет

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