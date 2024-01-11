Termius — программное обеспечение для доступа к рабочему компьютеру или серверу из дома. Утилита условно-бесплатная. Подписка на Pro-версию стоит 8,33 доллара в месяц (есть тестовый период на 13 дней). Termius совместим с Windows 7, 8,1, 10 и 11 (32 и 64 бит), есть версии для Android, iOS и MacOS. Интерфейс на английском языке.

Возможности программы Termius

Termius выполняет две роли — роль клиента SSH и SFTP-клиента.

Главной задачей Termius является помощь в работе с SSH и с переадресацией портов. Программа запоминает несколько хостов и позволяет синхронизировать их со смартфонами для обработки процессов на удаленном сервере.

Программист может распределить хосты по группам. Они наследуют некоторые настройки, а также могут иметь индивидуальные параметры. Для защиты передачи данных используется сквозное шифрование.

Синхронизация выполняется через аккаунт. Программист предварительно регистрирует свой профиль в софте. Есть платная и бесплатная регистрация. В платной регистрации разработчику приложений дают дополнительные возможности для работы в Termius:

Сниппеты, в которые можно записать команды для проверки логов.

Подключение к одному серверу с нескольких устройств через аккаунт в Termius.

SFTP-клиент.

Другие возможности Termius:

Автозавершение. Программа собирает команды со всех серверов, к которым подключается, и предлагает похожие команды, пока программист пишет код.

Возможность поделиться сниппетами с коллегами.

Новая версия Termius

Разработчики софта выпустили обновления в ноябре 2023 года, которые улучшили работу автоматического завершения набора кода для айпадов. Софт не учитывает регистр и ищет команды по всем доступным ему функциям. Файлы в проекте находятся без подстановки точки в начале названия документа, как это было раньше.

Для работы с операционной системой Android был улучшен процесс добавления ключей. При копировании из буфера обмена софт проверяет ключ на использование нужного формата. Была добавлена возможность подключения к серверам посредством отпечатка пальца.

Termius полностью обновили для iPad. Теперь он поддерживает сниппеты, вкладки, историю команд и горячие клавиши.