SUMo (Software Update Monitor) — утилита, помогающая поддерживать установленный на компьютере софт в актуальном состоянии. Основная задача SUMo — обновление пользовательских Windows-программ.

Программа условно-бесплатная. Доступная для бесплатного использования версия не обновляет приложения, а только показывает, что они присутствуют (или отсутствуют). SUMo работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет поддержку русского языка.

Как пользоваться программой SUMo?

Принцип работы программы SUMo (Software Update Monitor) очень прост:

Сначала программа сканирует компьютер на предмет установленных приложений. В SUMo предусмотрено 2 режима сканирования — «Обычное» и «Глубокое».

Далее SUMo строит список приложений, помечая их значками — «Обновление не требуется», «Имеются обновления» и «Требуется обновление» (в случае, если программа не обновлялась очень давно).

Останется выбрать, какие именно программы будут обновлены. SUMo предлагает скачать обновления либо со своего сервера, либо с сервера разработчика конкретного приложения.

Пользователь может создать список игнорируемых программ, обновления которых SUMo не будет проверять. Также можно создать список папок, исключенных из сканирования.

В основном окне Software Update Monitor можно увидеть кнопку «Сканер драйверов», но программа не занимается обновлением драйверов — кликнув по кнопке, вы откроете в браузере страницу с предложением скачать другую утилиту (менеджер драйверов) от этого же разработчика.

Если SUMo не отображает название той или иной программы после завершения сканирования, ее можно добавить вручную. Также важно иметь в виду, что утилита SUMo не способна находить обновления абсолютно всех установленных приложений. Это возможно только с теми программами, данные о которых присутствуют на серверах Software Update Monitor.