Starus File Repair – программное обеспечение, через которое можно восстановить поврежденные в результате системных сбоев или атак вредоносных программ файлы.

Программа Starus File Repair реструктурирует файлы, благодаря чему они вновь доступны для открытия, просмотра и считывания данных. Софт находит частое применение в устранении неполадок с открытием изображений. Благодаря программе можно открыть графический файл с сохранением исходного качества и без изменения ширины и высоты.

Программа поддерживает восстановление графических файлов с расширениями статического или анимированного типа - JPG, GIF, PNG и так далее. В процессе обработки фото сохраняются exif-параметры изображений.