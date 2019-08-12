В данном списке представлены программы для замены SSD Life. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Life, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SSD Life.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Life, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SSD Life. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Life, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 9.9.3
Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов
Версия 9.0.1.950
Программа для обслуживания SSD-накопителей Samsung
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 3.6
Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков
Версия 2022
Программа для оптимизации и обслуживания SSD-дисков
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 4.2.204
Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков