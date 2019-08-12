SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SSD Life

В данном списке представлены программы для замены SSD Life. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SSD Life, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

CrystalDiskInfo
CrystalDiskInfo

Версия 9.9.3

Программа для мониторинга жесткого диска и чтения SMART-атрибутов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (12)
Samsung SSD Magician
Samsung SSD Magician

Версия 9.0.1.950

Программа для обслуживания SSD-накопителей Samsung

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (9)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
SSD Fresh
SSD Fresh

Версия 2022

Программа для оптимизации и обслуживания SSD-дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
HDDlife
HDDlife

Версия 4.2.204

Программа для мониторинга технического состояния жёстких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)