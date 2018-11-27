SSC Service Utility — сервисная утилита для обслуживания принтеров Epson модельного ряда Stylus. В основную задачу программы входит получение информации о состоянии картриджей и впитывающей прокладки (т.н. "памперса") с возможностью сброса показателей датчиков наполненности данных компонентов, а также — выполнение ряда функций обслуживания печатных машин Epson Stylus.

Программа давно не обновляется и не поддерживается, но продолжает работать.

Программа для принтеров Epson

При помощи утилиты SSC Service Utility пользователь может выполнить следующие задачи над поддерживаемыми моделями принтеров Epson:

Мониторинг и сброс показаний счетчика чернил

Данная функция значительно облегчает задачу по мониторингу уровня оставшихся чернил во всех установленных картриджах и сбросу (обнулению) значений датчиков, отвечающих за определение объемов красителей.

Сброс показаний датчика может потребоваться в нескольких случаях. Чаще всего данная функция задействуется при замене или дозаправке картриджей в случаях, когда сам принтер или компьютерный драйвер по какой-либо причине не выполняет сброс. Кроме того, обнуление датчиков помогает устранить различные ошибки, связанные с чернильницами (например, принтер отказывается печатать, выводя на экран сообщение об отсутствии чернил, которые, по факту, залиты в картирдж).

Сброс уровня наполненности впитывающей прокладки

В конструкции всех моделей принтеров Epson Stylus присутствует впитывающая прокладка (памперс), которая постепенно заполняется неотработанными чернилами. При 100%-м заполнении памперса прошивка принтера заблокирует его работу. В этом случае единственным (и, как правило, временным) выходом из ситуации является обнуление показаний датчика, отвечающего за мониторинг наполненности впитывающей прокладки.

Замораживание показателей счетчиков картриджей

По сути, данная функция просто отключает датчики уровня чернил. Это избавляет пользователя от необходимости выполнения сброса датчиков после очередной заправки/замены картриджей. Однако заморозка показателей датчиков потребует от пользователя самостоятельно следить за уровней чернил, иначе холостая работа печатающей головки может нарушить работу принтера в целом.

Обслуживание печатающей головки

Программа SSC Service Utility способна напрямую взаимодействовать с установленным на компьютере драйвером принтеров Epson Stylus, что позволяет выполнять основные задачи по обслуживанию последних:

Прочистка печатающей головки в различных режимах (зависит от конструктивных особенностей принтера): обычная чистка, усиленная чистка и другие.

Прочистка каналов (дюз) подачи черных и/или цветных чернил.

Программный (мягкий) сброс принтера, в результате чего сохраненные пользователем настройки возвращаются к заводским значениям.

Распечатка специальных шаблонов для проверки результатов очистки и/или состояния работы тех или иных компонентов принтера.

Таким образом, SSC Service Utility — довольно полезная утилита, в особенности для тех, кто занимается ремонтом принтеров.

Совместимость SSC Service Utility с Windows

Первоначально программа SSC Service Utility создавалась для операционных систем Windows версии от Win 95 до XP, однако на практике она функционирует и в более поздних версиях ОС, включая Win 10. Утилита может работать как в 32-х, так и 64-битных системах.

Русская версия SSC Service Utility доступна для скачивания на данной странице.