SSC Service Utility — сервисная утилита для обслуживания принтеров Epson модельного ряда Stylus. В основную задачу программы входит получение информации о состоянии картриджей и впитывающей прокладки (т.н. "памперса") с возможностью сброса показателей датчиков наполненности данных компонентов, а также — выполнение ряда функций обслуживания печатных машин Epson Stylus.
Программа давно не обновляется и не поддерживается, но продолжает работать.
Программа для принтеров Epson
При помощи утилиты SSC Service Utility пользователь может выполнить следующие задачи над поддерживаемыми моделями принтеров Epson:
- Мониторинг и сброс показаний счетчика чернил
Данная функция значительно облегчает задачу по мониторингу уровня оставшихся чернил во всех установленных картриджах и сбросу (обнулению) значений датчиков, отвечающих за определение объемов красителей.
Сброс показаний датчика может потребоваться в нескольких случаях. Чаще всего данная функция задействуется при замене или дозаправке картриджей в случаях, когда сам принтер или компьютерный драйвер по какой-либо причине не выполняет сброс. Кроме того, обнуление датчиков помогает устранить различные ошибки, связанные с чернильницами (например, принтер отказывается печатать, выводя на экран сообщение об отсутствии чернил, которые, по факту, залиты в картирдж).
- Сброс уровня наполненности впитывающей прокладки
В конструкции всех моделей принтеров Epson Stylus присутствует впитывающая прокладка (памперс), которая постепенно заполняется неотработанными чернилами. При 100%-м заполнении памперса прошивка принтера заблокирует его работу. В этом случае единственным (и, как правило, временным) выходом из ситуации является обнуление показаний датчика, отвечающего за мониторинг наполненности впитывающей прокладки.
- Замораживание показателей счетчиков картриджей
По сути, данная функция просто отключает датчики уровня чернил. Это избавляет пользователя от необходимости выполнения сброса датчиков после очередной заправки/замены картриджей. Однако заморозка показателей датчиков потребует от пользователя самостоятельно следить за уровней чернил, иначе холостая работа печатающей головки может нарушить работу принтера в целом.
- Обслуживание печатающей головки
Программа SSC Service Utility способна напрямую взаимодействовать с установленным на компьютере драйвером принтеров Epson Stylus, что позволяет выполнять основные задачи по обслуживанию последних:
- Прочистка печатающей головки в различных режимах (зависит от конструктивных особенностей принтера): обычная чистка, усиленная чистка и другие.
- Прочистка каналов (дюз) подачи черных и/или цветных чернил.
- Программный (мягкий) сброс принтера, в результате чего сохраненные пользователем настройки возвращаются к заводским значениям.
- Распечатка специальных шаблонов для проверки результатов очистки и/или состояния работы тех или иных компонентов принтера.
Таким образом, SSC Service Utility — довольно полезная утилита, в особенности для тех, кто занимается ремонтом принтеров.
Совместимость SSC Service Utility с Windows
Первоначально программа SSC Service Utility создавалась для операционных систем Windows версии от Win 95 до XP, однако на практике она функционирует и в более поздних версиях ОС, включая Win 10. Утилита может работать как в 32-х, так и 64-битных системах.
Русская версия SSC Service Utility доступна для скачивания на данной странице.