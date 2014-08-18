SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SpeedUpMyPC

В данном списке представлены программы для замены SpeedUpMyPC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SpeedUpMyPC, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
Cacheman
Cacheman

Версия 10.70.0.4

Программа для оптимизации и ускорения Windows-компьютеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Smart Game Booster
Smart Game Booster

Версия 5.3

Ускорение работы компьютера в играх

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (26)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Outbyte PC Repair
Outbyte PC Repair

Версия 1.7.141

Программа для оптимизации Windows и удаления мусора

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (8)
Microsoft PC Manager
Microsoft PC Manager

Версия 1.2.7.2

Программа для очистки мусора с диска и оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Advanced System Optimizer
Advanced System Optimizer

Версия 3.11

Программа для обслуживания и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GAMPPO
GAMPPO

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Easy Service Optimizer
Easy Service Optimizer

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
PC Win Booster
PC Win Booster

Версия 10.3.7.339

Программа для очистки и оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
WPS Performance Station
WPS Performance Station

Версия 3.9.0922

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (48)
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix

Версия 12.9.4

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AusLogics BoostSpeed
AusLogics BoostSpeed

Версия 9.0

Ускорение компьютера

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)