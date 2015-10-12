SpeedRunner – бесплатный файловый менеджер, который по функционалу не уступает аналогичным программам FAR Manader и Total Commander.

SpeedRunner является двухпанельным файловым менеджером и выполняет функции создания, удаления, копирования с заменой и без, назначения имени и другие операции над файлами. Чтобы программа работала правильно, необходимо установить NET Framework 4.5. Расширить возможности инструмента помогут дополнительные модули, скачать которые можно на сайте разработчика.

Главное преимущество файлового менеджера SpeedRunner – высокая скорость обработки файлов, которая достигается благодаря поточной обработке.