Smart PC – программа для полноценного управления компьютерными ресурсами, которая имеет три функции:
- Очистка – удаление истории посещенных страниц в браузерах, временных файлов, кеша. Очистка свободного места за счет анализа и удаления устаревших и ненужных файлов.
- Оптимизация – ускорение работы компьютера с помощью настройки работы системных файлов. Управление автозапуском пользовательских и системных файлов, отключение неиспользуемых процессов и служб.
- Исправление – поиск неполадок в реестре, ошибок системы, отсутствующих библиотек и восстановление системных файлов.