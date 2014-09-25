SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ShutUp10

В данном списке представлены программы для замены ShutUp10. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ShutUp10, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Windows Privacy Dashboard
Windows Privacy Dashboard

Версия 1.5.2042 RC 1

Программа для настройки конфиденциальности и приватности в Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Winaero Tweaker
Winaero Tweaker

Версия 1.55

Программа для оформления графического интерфейса Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Win 10 Tweaker
Win 10 Tweaker

Версия 20.0

Программа-твикер для оптимизации Windows 10

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (64)
Defender Control
Defender Control

Версия 2.1

Программа для отключения антивируса "Защитник Windows" в Windows 10

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
Ultimate Windows Tweaker
Ultimate Windows Tweaker

Версия 4.8

Программа для тонкой настройки Windows 10

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Tweak-7
Tweak-7

Версия 1.0.1220

Ускорение и глубокая настройка Windows 7

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)