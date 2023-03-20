SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SequoiaView

В данном списке представлены программы для замены SequoiaView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SequoiaView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

WinDirStat
WinDirStat

Версия 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
WizTree
WizTree

Версия 4.33

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет
TreeSize
TreeSize

Версия 4.8.1

Программа для анализа дискового пространства

Оценок пока нет
SpaceSniffer
SpaceSniffer

Версия 2.2.0.27

Программа для анализа занятого дискового пространства

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Files Inspector
Files Inspector

Версия 4.55

Программа для анализа хранящихся на компьютере данных

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Folder Size
Folder Size

Версия 5.3.0.2

Программа для анализа занятого дискового пространства

Оценок пока нет