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Revo Uninstaller

Revo Uninstaller

Программа для полного удаления программ

2,8 (16)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.7.2
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История изменений

Версия 2.7.2

  • Улучшены алгоритмы поиска и безопасности для остатков после удаления.
  • Исправлены мелкие ошибки.
  • Обновлены языковые файлы.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.7.0
    • Hunter Mode теперь полностью поддерживает приложения Windows
    • Улучшены безопасность вспомогательного модуля и обнаружение процессов удаления
    • Улучшены алгоритмы поиска и безопасного удаления остатков программ
    • Исправлены мелкие ошибки
    • Обновлены языковые файлы

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Оценки программы

2,8

16 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Revo Uninstaller

1 отзыв

Сергей

Спасибо большое ребята, классная программа!