Revo Uninstaller — программа для удаления (деинсталляции) установленных на компьютер приложений. Софт призван заменить стандартный апплет «Установка и удаление программ» операционных систем Windows.

Кроме основной функции приложение Revo Uninstaller имеет и другие полезные инструменты. Программа совместима с операционными системами Windiws XP, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 bit). Реализована поддержка русского языка.

Удаление программ через Revo Uninstaller

Базовая функция программы Revo Uninstaller — сканирование системы на предмет установленных пользовательских приложений и их последующее полное удаление. Выведенный на экран список установленных программ можно отсортировать по различным критериям для более удобного просмотра.

Приложение Revo Uninstaller выполняет деинсталляцию в несколько этапов:

Создание точки восстановления системы для возможности отката изменений (деинсталляции). Данную функцию можно отключить в настройках

Запуск собственного деинсталлятора программы.

Поиск и удаление следов удаленного приложения — файлы и ярлыки на жестком диске, записи в реестре, журналах и т.д. Данный этап может быть выполнен в одном из трех режимов — «Безопасный», «Умеренный» и «Продвинутый». От выбора режима зависит, насколько глубоко Revo Uninstaller будет сканировать системные каталоги и файлы для обнаружения следов удаленной программы. При необходимости данный этап можно пропустить.

Среди дополнительных инструментов Revo Uninstaller следует отметить:

Менеджер автозагрузки. При помощи данного инструмента можно просматривать список программ, запускающихся при старте системы, а также удалять и включать их в автозагрузку.

Очистка жесткого диска от мусорных файлов. Данная функция предназначена для сканирования разделов винчестера с целью поиска и последующего удаления более не использующихся, пустых, сильно поврежденных файлов.

Очистка браузеров. При помощи этой функции пользователь сможет быстро удалить такие данные интернет-обозревателей как история сессий, загрузок, посещенных страниц и адресной строки, временные/кэшированные интернет-файлы и куки, а также сохраненные персональные данные (шаблоны заполнения веб-форм).

Очистка истории открытия документов и вставленных внешних файлов во всех офисных приложениях Microsoft Office.

Очистка системных каталогов и разделов Windows: история открытия документов и папок, меню «Пуск», поиска файлов и открывавшихся/редактировавшихся ключей реестра, дамп- и кэш-файлы, журналы и т.д.

Полное удаление файлов с жесткого диска. При обычном удалении данных их следы еще долгое время остаются на жестком диске. Чтобы избавиться от всех следов, можно воспользоваться соответствующей функцией Revo Uninstaller.

Быстрый переход в системные разделы и запуск системных приложений — «Службы», «Свойства системы», «Планировщик заданий» и т.д.

"Режим охотника" в Revo Uninstaller

Программа Revo Uninstaller имеет одну уникальную особенность — работа в «Режиме охотника». При задействовании данной функции на экране компьютера появляется перетаскиваемый мышью значок (иконка с изображением прицела). Значок можно навести на любой ярлык на рабочем столе, на открытое окно программы или на элемент в панели задач. Если отпустить мышь на выбранном объекте, деинсталлятор Revo Uninstaller предложит его удалить.

Версии Revo Uninstaller

На данной странице представлена бесплатная версия Revo Uninstaller. На официальном сайте доступна Pro-версия приложения с большим количеством дополнительных функций. Также существует портативная версия Revo Uninstaller (помещена в один архив с установщиком) для запуска с флешки или диска.