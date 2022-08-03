ReNamer - программа для переименования файлов с широкими возможностями. Позволяет изменять префиксы, суффиксы, заменять части слова, названия или буквы, изменять реестр, удалять скобки, добавлять порядковые номера, удалять цифры и символы, изменять расширение файлов. Программа позволяет комбинировать различные действия над файлами, устанавливать правила и т.д. Кроме того, ReNamer поддерживает работу с ID3v1, ID3v2, EXIF, OLE, AVI, MD5, CRC32 и SHA1, а также можете переименовывать не только файлы, но и папки.