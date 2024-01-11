SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Remote Desktop Manager

В данном списке представлены программы для замены Remote Desktop Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Remote Desktop Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Termius
Termius

Версия 10.2.1.0

Программа для доступа к рабочему компьютеру или серверу из дома

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
mRemoteNG
mRemoteNG

Версия 1.76.20

Программа для управления удаленными соединениями

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