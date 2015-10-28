Registry Life – программа для обслуживания системного реестра операционной системы.
Функции Registry Life:
- Обнаружение неполадок автозагрузки.
- Поиск ошибок контекстного меню браузеров.
- Восстановление ошибочных ассоциаций файлов.
- Исправление ошибок отсутствия системных библиотек.
- Обнаружение ошибок приложений.
- Дефрагментация записей.
- Оптимизация работы реестра.
- Ускорение доступа к реестру для повышения быстродействия компьютера.
- Сжатие записей.
- Очистка от устаревших записей.
- Настройка проверки и очистка по расписанию.