Registry Booster – программа для очистки реестра и повышения скорости обработки операций на компьютере.

Основную задачу программа реализует двумя способами: сканирование реестра для удаления ненужных данных и дефрагментация хранилища. В первом случае Registry Booster позволяет обнаружить устаревшие записи в системе, удалить их и освободить компьютер от выполнения ненужных задач.

При дефрагментации все данные реестра упорядочиваются, что исключает появление дальнейших ошибок в работе ПК. Для эффективного результата следует применять оба метода систематизации.