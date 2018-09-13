SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги RegCleaner

В данном списке представлены программы для замены RegCleaner. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на RegCleaner, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Privacy Eraser Free
Privacy Eraser Free

Версия 6.31.2

Программа для удаления мусора с компьютера

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (8)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
PrivaZer
PrivaZer

Версия 4.0.127

Программа для очистки системы от мусора

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
BleachBit
BleachBit

Версия 6.0.4

Программа для очистки компьютера от мусора

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Windows 7 Manager
Windows 7 Manager

Версия 5.1.9

Оптимизация, настройка и очистка Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (13)
Vit Registry Fix
Vit Registry Fix

Версия 12.9.4

Программа для оптимизации ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)