SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Reg Organizer

В данном списке представлены программы для замены Reg Organizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Reg Organizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
HDCleaner
HDCleaner

Версия 2.091

Программа для очистки жесткого диска от мусора

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AVG TuneUp
AVG TuneUp

Версия 22.3.5073

Программа для увеличения производительности ПК

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware

Версия 2022.8.0.11599

Программа для поиска и удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Ускоритель Компьютера
Ускоритель Компьютера

Версия 4.0

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (8)
Kerish Doctor
Kerish Doctor

Версия 4.70

Программа для оптимизации компьтера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
TuneUp Utilities 2014
TuneUp Utilities 2014

Версия 14.0.1000.340

Программа для ускорения и очистки Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (12)