SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Recuva

В данном списке представлены программы для замены Recuva. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Recuva, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 29 программ

TestDisk
TestDisk

Версия 7.2

Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (32)
DiskDigger
DiskDigger

Версия 2.3.61.4547

Программа для восстановления утерянных данных с носителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
UNFORMAT
UNFORMAT

Версия 23

Программа для восстановления разделов и файлов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Disk Drill
Disk Drill

Версия 6.3.1398

Программа для восстановления данных с жесткого диска

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
R-Studio
R-Studio

Версия 9.5.191810

Программа для восстановления данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (11)
Active File Recovery
Active File Recovery

Версия 26.0.3

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery Wizard

Версия 20.1.0

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
4DDiG Windows Data Recovery
4DDiG Windows Data Recovery

Версия 10.7.0.16

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
WinfrGUI
WinfrGUI

Версия 1.2.2

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
r-linux
r-linux

Версия 6.3 build 191230

Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4

Оценок пока нет
DMDE
DMDE

Версия 4.0.6

Программа для восстановления данных после удаления и форматирования

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
EaseUS Data Recovery
EaseUS Data Recovery

Версия 15.8.1

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Android Data Recovery
Android Data Recovery

Версия 13.0

Программа восстановления данных на Android

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (114)
Hetman Data Recovery Pack
Hetman Data Recovery Pack

Версия 4.4

Пакет программ для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery

Версия 10.0.0.0

Программа для восстановления файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Recoverit
Wondershare Recoverit

Версия 9.5.6

Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
HDDScan
HDDScan

Версия 4.1

Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
Stellar Phoenix
Stellar Phoenix

Версия 8.0.0.0

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MediaRECOVER
MediaRECOVER

Версия 4.0.0.8

Программа для восстановления данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Puran File Recovery
Puran File Recovery

Версия 1.2.1

Программа для восстановления удаленных файлов

Оценок пока нет
HDD Recovery Pro
HDD Recovery Pro

Версия 4.1

Программа для восстановления данных и файлов

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Smart Data Recovery
Smart Data Recovery

Версия 4.9

программа для восстановления удаленных данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PhotoRec
PhotoRec

Версия 7.0

Восстановить удалённые файлы и папки

Оценок пока нет
CardRecovery
CardRecovery

Версия 6.10.1210

Восстановление данных с карт памяти

Оценок пока нет
Advanced EFS Data Recovery
Advanced EFS Data Recovery

Версия 4.50.51

Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
PC Inspector File Recovery
PC Inspector File Recovery

Версия 4.0

Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (17)
Zero Assumption Recovery
Zero Assumption Recovery

Версия 9.2

Программный набор эффективных средств для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)