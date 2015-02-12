В данном списке представлены программы для замены Recuva. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Recuva, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Recuva.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Recuva, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Recuva. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Recuva, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 29 программ
Версия 7.2
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Версия 2.3.61.4547
Программа для восстановления утерянных данных с носителей
Версия 23
Программа для восстановления разделов и файлов
Версия 6.3.1398
Программа для восстановления данных с жесткого диска
Версия 9.5.191810
Программа для восстановления данных
Версия 26.0.3
Программа для восстановления файлов
Версия 20.1.0
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 10.7.0.16
Программа для восстановления данных
Версия 5.71
Программа для восстановления файлов
Версия 1.2.2
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 3.5
Восстановление данных с флешек и карт памяти
Версия 6.3 build 191230
Программа для восстановления файлов и разделов дисков Ext2, Ext3 и Ext4
Версия 4.0.6
Программа для восстановления данных после удаления и форматирования
Версия 15.8.1
Программа для восстановления файлов
Версия 13.0
Программа восстановления данных на Android
Версия 4.4
Пакет программ для восстановления данных
Версия 10.0.0.0
Программа для восстановления файлов
Версия 9.5.6
Программа для восстановления удаленных и поврежденных файлов
Версия 4.1
Программа для диагностики жесктих дисков, просмотра SMART-атрибутов и других данных
Версия 8.0.0.0
Программа для восстановления данных
Версия 4.0.0.8
Программа для восстановления данных
Версия 1.2.1
Программа для восстановления удаленных файлов
Версия 4.1
Программа для восстановления данных и файлов
Версия 4.9
программа для восстановления удаленных данных
Версия 7.0
Восстановить удалённые файлы и папки
Версия 6.10.1210
Восстановление данных с карт памяти
Версия 4.50.51
Расшифровка файлов и папок, защищенных EFS
Версия 4.0
Бесплатная программа для восстановления утраченных/удаленных данных с любых типов накопителей
Версия 9.2
Программный набор эффективных средств для восстановления данных