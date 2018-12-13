Realtek HD Audio — программное обеспечение для аудиокарт производства компании Realtek. В состав данного ПО входят драйверы звуковых карт широкого спектра моделей и менеджер (диспетчер), обеспечивающий управление параметрами аудио-оборудования.

Программа Realtek HD Audio выпускается отдельно для операционных систем Windows 2000/2003/XP и Windows Vista/7/8/8.1/10. В представленном на данной странице архиве размещены обе версии программного обеспечения Realtek: для 32-разрядных и для 64-разрядных систем. Официально программа-установщик и диспетчер поддерживают русский язык, однако некоторыми пользователями отмечается отсутствие перевода — все зависит от конкретной ситуации.

Зачем нужен Realtek HD Audio?

Говоря о функциональных возможностях ПО Realtek HD Audio, в первую очередь, имеют в виду функционал встроенного менеджера Realtek HD Audio Manager. С его помощью можно выполнить следующие настройки параметров работы звуковых карт:

Установка конфигурации динамиков: стерео-звук, а также несколько вариантов схем объемного звучания (5.1, 7.1). Программа позволяет вручную отметить устройства воспроизведения (динамики, сабвуфер и т.д.), которые будут задействованы или, наоборот, исключены из работы звуковой схемы.

Переназначение входных и выходных физических портов звуковой карты. В зависимости от особенности аудиокарты пользователь может переназначать функциональность всех или некоторых портов, в которые подключаются динамики, микрофон и иные устройства. Их можно менять местами, отключать и включать.

Настройка звуковых эффектов. В диспетчере Realtek HD Audio представлено несколько вариантов звуковых эффектов, при выборе которых звук будет трансформироваться в режиме реального времени. Также существует возможность создания собственных эффектов при помощи встроенного эквалайзера и прочих инструментов. Они же могут применять и для улучшения качества звука при воспроизведении медиа-файлов.

Управление микрофоном. Через менеджер Realtek HD Audio можно легко увеличить чувствительность микрофона, а также включить/выключить фильтры подавления шума и эха.

Управление цифровыми устройствами воспроизведения. Если имеющаяся модель аудиокарты Realtek поддерживает подключение цифровых устройств воспроизведения и/или источников звука (чаще всего — HDMI), программа Realtek HD Audio позволит выполнить над ними ряд настроек с целью устранения неисправностей и/или увеличения качества звучания.

Все сказанное выше — не весь перечень возможностей программного обеспечения Realtek HD Audio. Функционал диспетчера Realtek во многом зависит от конкретной модели аудиокарты.