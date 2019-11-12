SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги R-Drive Image

В данном списке представлены программы для замены R-Drive Image. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на R-Drive Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Macrium Reflect
Macrium Reflect

Версия 8

Программа для резервного копирования дисков, данных, системы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)