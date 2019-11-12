В данном списке представлены программы для замены R-Drive Image. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на R-Drive Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены R-Drive Image.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на R-Drive Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены R-Drive Image. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на R-Drive Image, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 6.2.0.1829
Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков
Версия 8
Программа для резервного копирования дисков, данных, системы
Версия 10.10.12.2
Программа для резервного копирования файлов