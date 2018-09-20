Process Monitor — программа для мониторинга запущенных процессов, файловой системы, реестра от Microsoft. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке. Эта программа также имеен названия Procmon и пользуется популярностью среди Linux пользователей.

Зачем нужна программа Process Monitor?

Утилита Process Monitor предназначена для решения следующих задач:

Мониторинг процессов

Программа Process Monitor отслеживает все операции создания и завершения процессов и потоков, а также операции загрузки DLL-библиотек и драйверов устройств.

Кроме того, Process Monitor использует трассировку событий Windows (Event Tracing for Windows или ETW) для отслеживания активности TCP и UDP. Каждая сетевая операция включает адреса источника и получателя, а также количество отправленных или полученных данных.

Мониторинг файловой системы

Утилита Process Monitor отображает активность файловой системы для всех файловых систем Windows, включая локальное хранилище и удаленные файловые системы. Process Monitor автоматически обнаруживает появление новых устройств файловой системы и отслеживает их. Все пути файловой системы отображаются относительно сеанса пользователя, в котором выполняется операция файловой системы. Например, если пользователь смонтировал общий ресурс с буквой диска G:, любая операция, которая была применена к этому общему ресурсу, будет отображаться в мониторе процессов как относящийся к диску G:.

Мониторинг реестра

Process Monitor регистрирует все операции реестра и отображает пути, используя обычные сокращения для корневых ключей реестра (например, HKEY_LOCAL_MACHINE представлен как HKLM).

Так, при помощи Process Monitor можно получить следующие данные о процессах и операциях с файловой системой и реестром:

Полный путь к файлу-образу, выполняющемуся в процессе/потоке.

Команда командной строки, использовавшаяся для запуска/создания процесса.

Имя учетной записи пользователя, в которой выполняется процесс, выполнивший операцию.

Идентификатор сеанса (сеанс Windows, в котором выполняется процесс).

Идентификатор аутентификации (сеанс входа в систему, в котором выполняется процесс).

Идентификаторы процесса (PID) и потока (TID) потока, выполнивших операцию.

Наименование разработчика, подробное описание и версия файла-образа.

Класс (файл, реестр, процесс) и конкретная операция события (например, чтение файла или редактирование ключа реестра).

Путь к ресурсу, на который ссылается событие.

Код состояния завершенной операции.

Дата и время операции, а также время операции относительно времени запуска Process Monitor.

Продолжительность завершенной операции и другие сведения.

Фильтрация данных

В программе Process Monitor реализована мощная система фильтрации. Пользователь может указать атрибуты событий таким образом, чтобы утилита отображала или исключала из отображения только события с соответствующими значениями атрибутов. Все фильтры являются неразрушающими, т.е. они влияют только на то, какие события отображает Process Monitor, а не на базовые данные событий.

Например, можно настроить фильтрацию так, что программа отображала только события, выполняемые процессом с определенным именем. Также можно выбрать несколько событий и одновременно настроить фильтр атрибутов для всех уникальных значений, содержащихся в выбранных событиях. Оператор OR объединяет все фильтры, относящиеся к определенному типу атрибута, а оператор AND объединяет фильтры различных типов атрибутов. Например, если пользователь указал имя процесса, включающее фильтры для Notepad.exe и Cmd.exe, и путь, включающий фильтр для каталога C:\Windows, тогда Process Monitor будет отображать только события, исходящие из Notepad.exe или Cmd.exe, которые указывают на каталог C:\Windows. Все остальные процессы и операции отслеживаться не будут.

Таким образом, утилита Process Monitor является мощным инструментом для поиска и отслеживания различного рода неполадок в работе операционной системе, а также для обнаружения вредоносного ПО, в особенности того, что выдает себя за безопасные пользовательские или системные программы.