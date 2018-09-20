SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Process Lasso

В данном списке представлены программы для замены Process Lasso. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Process Lasso, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Process Monitor
Process Monitor

Версия 4.12

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Process Blocker
Process Blocker

Версия 1.2.1

Process Blocker - блокировка процессов.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Process Explorer
Process Explorer

Версия 17.09

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (6)
Process Hacker
Process Hacker

Версия 2.39 r124

Программа для мониторинга и управления запущенными процессами Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)
WPS Performance Station
WPS Performance Station

Версия 3.9.0922

Программа для оптимизации работы компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (48)
AnVir Task Manager
AnVir Task Manager

Версия 9.2.3

Программа для управления запущенными процессами

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)