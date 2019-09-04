Process Explorer — многофункциональный менеджер процессов для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10. Программа распространяется бесплатно, работает как в 32-разрядных, так и 64-разрядных ОС. Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Process Explorer?

В программе Process Explorer объединены и представлены в более удобном виде функциональные возможности таких стандартных приложений Windows, как «Диспетчер задач» и «Монитор ресурсов». Менеджер процессов обладает и рядом собственных функций.

В сумме Process Explorer обеспечивает пользователя исчерпывающей информацией о каждом запущенном на компьютере процессе, в т.ч. и об используемых им файлах, папках, разделах реестра и других объектах. Кроме того, программа обладает множеством функций по управлению процессами, для использования которых требуются права администратора.

Мониторинг процессов — основная функция утилиты Process Explorer. Вот некоторые возможности программы по части мониторинга и анализа запущенных процессов:

Потребление системных ресурсов (включая сеть, видеопамять и видеопроцессор) с возможностью открытия отдельных окон для мониторинга за любым количеством выбранных процессов одновременно.

Отображение всех процессов, запуск которых инициирован процессом-родителем (т.е. просмотр древа процессов).

Возможность добавления в основное окно программы дополнительных информационных колонок: разработчик программного обеспечения, версия исполнимого файла, разрядность, виртуализированность, уровень интеграции процесса, наличие видимых окон и их заголовки, для автоматически загружающихся процессов — путь в реестре, откуда был инициирован запуск, и многое другое.

Просмотр всех дескрипторов процесса с указанием их типа, текущего шестнадцатеричного адреса в памяти и других сведений.

Просмотр информации обо всех DLL-библиотеках, используемых выбранным процессом.

Возможность глобального (среди всех запущенных процессов) поиска дескрипторов и/или DLL-библиотек по их названию, описанию и типу.

Возможность чтения печатаемых строк DLL-библиотек с целью их анализа.

Наличие функции онлайн-сканирования любого процесса или используемого им файла (включая DLL) на предмет наличия вредоносного кода, для чего используется бесплатная интернет-служба VirusTotal.

Наличие функции определения процесса путем указания пользователем на любое открытое окно.

Менеджер Process Explorer также обладает рядом активных функций:

Изменение приоритета и возможность в режиме реального времени указания процессу, на каком из имеющихся ядер процессора тот может выполняться.

Возможность остановки процесса и всего древа процессов, а также и любого из дескрипторов. Также возможна заморозка/приостановка любого выполняющегося процесса.

Создания полного и минидампа (DMP-файла) для выбранного процесса и другие функции.