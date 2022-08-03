Утилита PowerChute разработана для контроля состояния ИБП производства APC и безопасного завершения работы при разряде батареи. Программа поддерживает различные языки, в том числе русский.

В версии Personal доступны домашние Windows от XP и старше, в Business помимо них добавлены Linux (RHEL и SUSE, 32/64-битные), Hyper-V и ESXi. Редакции Network Shutdown выпускается отдельно для обычных ОС (Linux, Solaris, Windows Server 2008/2012 — все x86/x64, а также Mac OS X, Hyper-V x64 и др.) и для сред виртуализации (Hyper-V x64, VMware ESX/ESXi/Virtual Appliance, Win Server 2008/2012 x64 редакций). Все инсталляторы доступны свободно.

Программа PowerChute

Утилита PowerChute предоставляет пользователю простой интерфейс для просмотра параметров ИБП, собранных статистических данных (расход электроэнергии, выработка углекислого газа при функционировании и т.д.), а также для настройки режима выключения при отключении основного источника питания. Существенно снижает риск потери несохраненных данных и минимизирует время восстановления при подаче питания. Возможности варьируются в зависимости от версии. Поддерживаемые модели ИБП также зависят от редакции PowerChute.

Версия Personal подходит для личного применения. Она позволяет оценить состояние ИБП, автоматически собирает в журнал данные о сбоях питания и умеет безопасно завершать работу ПК.

Вариант Business предназначен для компаний, допускает контроль до 25 машин. Его можно интегрировать в систему управления предприятием, настроить работу с несколькими ИБП (в том числе порядок выключения), включить оповещение, ведение логов и автоматическое выполнение скриптов при сбоях. Статистика собирается в расширенном формате.

Редакция Network Shutdown справится с обслуживание полноценной инфраструктуры из физических и виртуальных серверов/клиентов. Возможности по управлению у нее максимальны и позволяют наиболее гибкую настройку.