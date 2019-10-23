PCMedik — небольшая утилита для настройки и оптимизации работы операционной системы. С помощью программы можно уменьшить количество лагов и зависаний компьютера, а также исправить незначительные проблемы с жестким диском. ПО дает возможность повысить скорость загрузки системы и программ, которые установлены на ПК. Еще PCMedik поможет устранить самопроизвольные перезагрузки (которые связаны с программным сбоем или ошибками в реестре).

Одно из главных преимуществ программы — простой интерфейс. Пользователям не потребуются специальные навыки для запуска основных функций.

Утилита PCMedik распространяется по условно-бесплатной модели: бесплатная пробная версия дается на 30 дней; стоимость одной лицензии — 20 долларов. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой PCMedik?

После запуска программы откроется главное окно с основными функциями. На первом этапе работы с приложением, необходимо выбрать версию операционной системы в разделе «Operating System». В списке доступны все популярные версии Windows — начиная от XP и заканчивая Windows Server 2000.

Следующий шаг — выбираем производителя процессора: Intel, AMD или VIA. Завершающий этап, настройка скорости. С помощью ползунка «Speed Setting» установите уровень оптимизации системы: от Boost до Maximum Boost (опция максимальной оптимизации недоступна в пробной версии программы PCMedik).

Чтобы начать работу утилиты, нажмите кнопку «Optimize now» — она находится в правой части интерфейса ПО. Сначала начнется глубокий анализ системы — поиск ошибок и сбоев.

Когда закончится работа программы — оптимизация операционной системы — перезагрузите компьютер. Это нужно для того, чтобы PCMedik записал все нужные данные во временный буфер памяти. Все изменения утилита вносит в реестр операционной системы Windows.

Система ускоряется благодаря оптимизации работы памяти и накопителя информации компьютера. Также PCMedik расставляет приоритеты для активных процессов в системе.

Если ПК начал работать хуже — появились новые «фризы» или вылеты программного обеспечения — восстановите предыдущие параметры из резервной копии. Точка восстановления создается утилитой автоматически. Чтобы восстановить предыдущие настройки, нужно нажать кнопку «Restore» в главном окне PCMedik.