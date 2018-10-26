SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Paragon Migrate OS to SSD

В данном списке представлены программы для замены Paragon Migrate OS to SSD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Paragon Migrate OS to SSD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
FlashBoot
FlashBoot

Версия 3.4b

Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Macrium Reflect
Macrium Reflect

Версия 8

Программа для резервного копирования дисков, данных, системы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)