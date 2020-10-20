SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OSFMount

В данном списке представлены программы для замены OSFMount. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OSFMount, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
DAEMON Tools Lite
DAEMON Tools Lite

Версия 12.6.0

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Disk2vhd
Disk2vhd

Версия 2.02

Программа для создания образов дисков формата VHD и VHDX для монтирования в виртуальных машинах

Оценок пока нет
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
ImDisk Toolkit
ImDisk Toolkit

Версия 2.0.10

Программа для монтирования образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
WinCDEmu
WinCDEmu

Версия 4.1

Программа для монтирования образов ISO

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
DAEMON Tools Pro

Версия 8

Создание виртуального образа диска

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
DAEMON Tools Ultra

Версия 5

Новое решение в мире монтирования!

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)