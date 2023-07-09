OSFMount — бесплатная программа для монтирования образов дисков и разделов в Windows как виртуальных физических дисков или логических томов, а также для создания высокоскоростных RAM-дисков, работающих в оперативной памяти.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-битная версия) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы OSFMount

Монтирование образов дисков в различных форматах. Программа позволяет подключать файлы образов целых дисков или отдельных разделов, делая их доступными в системе как обычные диски. Поддерживаются форматы Raw Image, ISO, BIN, NRG, VMDK, VHD, E01, AFF и многие другие. Образ можно смонтировать как логический том с буквой диска или как физическое устройство, доступное для низкоуровневого анализа.

Создание RAM-дисков в оперативной памяти с высокой скоростью чтения и записи. Программа позволяет выделить часть оперативной памяти под виртуальный диск, который работает в десятки раз быстрее любого SSD. Скорость чтения достигает 10 000 МБ/с, записи — 20 000 МБ/с, что идеально для кэша игр, временных файлов баз данных или браузеров. Данные на таком диске не сохраняются после выключения компьютера, что обеспечивает дополнительную безопасность для конфиденциальной информации.

Монтирование образов в режиме "Только для чтения". По умолчанию образы подключаются в режиме "Только для чтения", что гарантирует, что исходный файл не будет изменён. Это может быть важно для тех сфер деятельности, где сохранность оригинального образа диска имеет решающее значение. При необходимости можно включить режим записи с использованием файла-кэша, который сохраняет все изменения отдельно, не затрагивая оригинальный образ.

Поддержка монтирования CD-образов в формате ISO для быстрого доступа к часто используемым дискам. OSFMount позволяет подключать ISO-образы как виртуальные CD/DVD-приводы, что удобно для установки программ или игр без физического диска. Доступ к данным осуществляется с максимальной скоростью, ограниченной только производительностью накопителя, на котором хранится ISO-файл.

Физическая эмуляция дисков для работы со сторонним ПО. При монтировании в режиме физической эмуляции образ становится видимым для системных инструментов Windows, таких как Управление дисками, и для программ низкоуровневого доступа, включая такую программу, как PassMark OSForensics. Это позволяет работать с образом диска так же, как с физическим устройством.

Работа через командную строку. Программа предоставляет консольную утилиту, которая поддерживает все функции графической версии: монтирование образов с указанием буквы диска, режима доступа и типа эмуляции, создание RAM-дисков с форматированием в FAT32 или NTFS, а также отключение и получение списка подключенных дисков. Это удобно для автоматического монтирования образов при загрузке системы или в составе диагностических скриптов.

При установке программа может требовать перезагрузки для завершения установки драйвера, а на некоторых системах может выдавать предупреждение безопасности, которое следует игнорировать при загрузке с официального сайта.