One Commander — двухпанельный многовкладочный файловый менеджер с современным графическим интерфейсом, предназначенный для установки на компьютеры под управлением операционных систем Windows 10 (32-bit/64-bit) и 11 (64-бит). Это условно-бесплатное приложение (присутствуют платные опции, но они, скорее, «косметические»).

Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (неполный). Программу можно установить из Microsoft Store либо использовать ее портативную версию, доступную для скачивания с этой страницы.

Зачем нужна программа One Commander?

One Commander — это современная адаптация классических двухпанельных файловых менеджеров, наиболее известным из которых является Total Commander. Предназначена программа для навигации и работы с содержимым на жестких дисках, SSD или любых других накопителях, подключенных к компьютеру.

Двухпанельный интерфейс призван увеличить производительность работы с хранящимися на накопителях данными, облегчая выполнение операций копирования, перемещения, поиска, открытия/запуска файлов и т.д. У One Commander есть еще одна важная особенность — возможность создания неограниченного количества вкладок в каждой из двух панелей, что еще больше упрощает работу с большим числом открытых папок одновременно.

Функции программы One Commander

Из числа наиболее полезных особенностей и функций One Commander отметим:

Быстрое закрытие/открытие, как одной из панелей навигации, так и вспомогательной боковой панели.

Переключение между вертикальным и горизонтальным расположением панелей.

Наличие режима просмотра содержимого папок, помещенных во вкладки, по столбцам (еще одна вспомогательная панель, вызываемая над каждой из основных панелей навигации при помощи клавиши «тильда» (Ё) или нажатием мышки по соответствующей кнопке).

Быстрый поиск объектов по маске в открытых в данный момент панелях с возможность переключения между результатами поиска в первой и второй панели.

Переключение между вкладками, их создание и закрытие, как при помощи мыши, так и при помощи горячих клавиш (комбинации, используемые в большинстве браузеров).

Предварительный просмотр изображений, а также проигрывание видео и аудиофайлов с возможностью перемотки.

Создание собственного списка избранных элементов, отображающихся в боковой вспомогательной панели.

Возможность не только переключать режимы отображения файлов, но и тонко настраивать их представление в специальном редакторе (здесь можно активировать/деактивировать отображение данных о файлах в табличном режиме просмотра или даже изменить расстояние между значком или эскизом и именем файла).

Изменение темы и настройка цвета выделения элементов в папках, установка альтернативных значков для файлов и зарегистрированных в системе типов файлов, регулировка размера шрифта у отображаемых элементов, автоматическая смена цвета у пометки даты создания объекта (зависит от того, насколько давно был создан файл/каталок) и многие другие изменяемые параметры графической оболочки.

Активация/деактивация отображения скрытых, системных и временных объектов (в т.ч. при использовании горячих клавиш).

Мощная функция создания файлов по заранее заданным шаблонам в специальном редакторе. Можно, к примеру, заранее задать имя у создаваемых файлов, которое будет отображаться вместо стандартного имени вроде «Новый текстовый документ», или даже предварительно заполнить его каким-либо часто используемым текстом, вследствие чего создаваемые по шаблону документы будут иметь заданный текст.

Это далеко не весь перечень функциональных возможностей файлового менеджера One Commander. В платной версии программы присутствуют дополнительные функции (помечены «Pro» в настройках), но они вряд ли будут востребованы у простых пользователей, которым требуется лишь инструмент для просмотра содержимого дисков и выполнения над ним стандартных операций. Однако лицензионная версия One Commander, которую можно использовать в коммерческих целях, недорогая — на момент написания обзора ее стоимость составляла $12.