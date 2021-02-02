В данном списке представлены программы для замены NVIDIA App. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA App, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены NVIDIA App.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA App, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены NVIDIA App. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA App, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 3.0.2.1
Программа для мониторинга и разгона видеокарт NVIDIA
Версия 8.1.969.0
Программа для управления драйверами NVIDIA
Версия 3.28.0.417
Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia
Версия 3.27.0.120
Программа от NVIDIA для создания скриншотов в играх
Версия 1.2
Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений