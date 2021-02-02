SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NVIDIA App

В данном списке представлены программы для замены NVIDIA App. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA App, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

NVIDIA Inspector
NVIDIA Inspector

Версия 3.0.2.1

Программа для мониторинга и разгона видеокарт NVIDIA

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)
NVIDIA Control Panel
NVIDIA Control Panel

Версия 8.1.969.0

Программа для управления драйверами NVIDIA

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (15)
NVIDIA GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience

Версия 3.28.0.417

Утилита для настройки драйверов видеокарт от Nvidia

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NVIDIA Ansel
NVIDIA Ansel

Версия 3.27.0.120

Программа от NVIDIA для создания скриншотов в играх

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NVIDIA FrameView
NVIDIA FrameView

Версия 1.2

Программа для анализа работы видеокарт и 3D-приложений

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