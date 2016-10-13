SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NTI Backup Now

В данном списке представлены программы для замены NTI Backup Now. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NTI Backup Now, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup

Версия 2023

Программа для резервирования данных, клонирования дисков, миграции Windows и решения ряда других задач

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (8)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Cobian Backup
Cobian Backup

Версия 11.2.0.582

Программа для автоматического создания резервных копий данных

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)