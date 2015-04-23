NTI Backup Now – специальная программа для обеспечения безопасности данных SMB MIS, LAN, SOHO, находящихся на ПК, ноутбуках и локальных сетях.

Инструмент позволяет проводить точные настройки при создании резервных копий данных, а также защищает образы дисков современным методом шифрования на 128 и 256 бит.

Преимущества NTI Backup Now: