SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Norton Ghost

В данном списке представлены программы для замены Norton Ghost. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Norton Ghost, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)