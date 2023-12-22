Network Controller – программа для управления сетевыми подключениями на компьютере. Программа совместима с Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 разрядных). Интерфейс полностью на английском языке без перевода на русский. Несмотря на английский язык, утилита простая в использовании.

Программное обеспечение Network Controller – платное. Для покупки лицензии требуется заплатить 9 долларов. Первые 20 запусков доступны в тестовом режиме бесплатно. Если не оплатить лицензию после 20 запуска, программа перестанет отвечать на клики по ярлыку. Переустановка не поможет, так как некоторая информация попадает в реестр, и система запоминает, что ПО однажды уже запускали на этой Windows.

Как работать с Network Controller?

Чтобы включать и отключать Lan-сеть, необходимо войти с правами администратора, а не обычного пользователя. Такой подход защищает компьютер от нежелательного воздействия других пользователей на ПК, если программу используют в офисе компании, где одним устройством пользуются несколько человек.

При открытии утилиты высвечивается таблица с количеством подключений на ПК или в локальной сети. В списке представлены кнопки и за что они отвечают:

Enable – подключение сети;

Disable – разъединение сети;

Create ShortCut – создать ярлык на рабочем столе.

Администратору, как и обычному пользователю, доступен просмотр сетевых подключений через Network Controller. Как только сисадмин запустит Network Controller, утилита просканирует компьютер и немедленно отобразит доступные подключения, сопровождаемые некоторой базовой информацией. Администратор сможет определить, какие ПК подключены к сети, выяснит названия устройств и их текущее состояние.

Особенности утилиты

Отключение и включение перечисленных подключений осуществляется одним щелчком мыши с помощью специальных команд в нижней части главного окна. Для каждого из вышеупомянутых действий предусмотрены отдельные кнопки, а третью можно использовать для переключения состояния подключения.

Еще одной особенностью программного обеспечения Network Controller является его способность генерировать ярлыки на рабочем столе для выполнения определенных действий, например, таких как включение или отключение сети. Эти ярлыки будут полезны для тех, кому нужно быстро задать включение или отключение сети на компьютере без входа в интерфейс программы и без установки и удаления настроек.

Это программное обеспечение подходит для системных администраторов и обычных пользователей. С помощью него можно добиться контроля входа и выхода в сеть среди сотрудников на работе и детей дома. Пользователю е нужно будет каждый отключать провод от персонального компьютера или совершать 5-6 действия для того, чтобы войти в настройки сети на ноутбуке и отключить Wi-Fi.