SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Navicat Premium

В данном списке представлены программы для замены Navicat Premium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Navicat Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

TablePlus
TablePlus

Версия 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
pgAdmin4
pgAdmin4

Версия 8.1

Графический клиент для серверов PostgreSQL

Оценок пока нет
DbSchema
DbSchema

Версия 9.4.3

Программа для работы с базами данных SQL

Оценок пока нет
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
PostgreSQL
PostgreSQL

Версия 15.3

Cистема управления базами данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Firebird
Firebird

Версия 3.0.5

Создание и управление базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
DB Optimizer XE
DB Optimizer XE

Версия 3.5.0.201204131100

Увеличение производительности баз данных.

Оценок пока нет
DBF Manager
DBF Manager

Версия 2.58

Редактирование баз данных DBF

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
SQL Server Management Studio Express
SQL Server Management Studio Express

Версия n/a

Среда Microsoft SQL Server Management.

Оценок пока нет
SQL Server
SQL Server

Версия 2008

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

Оценок пока нет