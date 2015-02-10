В данном списке представлены программы для замены Navicat Premium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Navicat Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Navicat Premium.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Navicat Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Navicat Premium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Navicat Premium, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 26.10.16
Программа для работы с реляционными базами данных
Версия 25.3.4
Менеджер для работы с базами данных
Версия 8.1
Графический клиент для серверов PostgreSQL
Версия 9.4.3
Программа для работы с базами данных SQL
Версия 5.4.49
Программа для работы с базами данных
Версия 15.3
Cистема управления базами данных
Версия 3.0.5
Создание и управление базами данных
Версия 3.5.0.201204131100
Увеличение производительности баз данных.
Версия 2.58
Редактирование баз данных DBF
Версия n/a
Среда Microsoft SQL Server Management.
Версия 2008
SQL Server 2005 – это платформа баз данных