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MySQL Workbench

MySQL Workbench

Программа дл работы с базами данных

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Актуальная версия 8.0.47
Скачать 255 MB
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История изменений

Версия 8.0.47

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