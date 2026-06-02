MySQL Workbench — унифицированный визуальный инструмент для проектирования баз данных, написания и оптимизации SQL-запросов, а также администрирования серверов MySQL.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции программы MySQL Workbench

Проектирование баз данных с помощью диаграмм. Редактор моделей позволяет создавать схемы баз данных, не вводя SQL-код вручную. Пользователь рисует таблицы, задает связи между ними, определяет первичные и внешние ключи, а также типы данных для каждого поля. Программа автоматически генерирует SQL-скрипты создания базы по готовой диаграмме. Поддерживается обратный инжиниринг: импорт существующей базы для визуализации ее структуры.

Редактор SQL-запросов с подсветкой синтаксиса и автодополнением. Встроенный редактор позволяет писать и выполнять SQL-код в удобной среде с цветовой разметкой ключевых слов, имен таблиц и функций. Автодополнение подсказывает названия столбцов, таблиц и ключевые слова по мере ввода. Можно сохранять часто используемые фрагменты кода как сниппеты, а также просматривать историю выполненных запросов. Результат выполнения отображается в виде сетки, которую можно фильтровать, сортировать и экспортировать.

Визуальный инструмент для оптимизации запросов. Для медленно работающих запросов программа строит визуальный план выполнения, показывая, как MySQL обрабатывает запрос и какие индексы использует. Разработчик может экспериментировать с разными вариантами запроса, добавлять индексы и сразу видеть изменение стоимости операции. Это помогает находить и исправлять проблемы производительности без глубокого знания внутренностей оптимизатора.

Панель администрирования сервером. В разделе администрирования администратор может управлять учетными записями: создавать пользователей, назначать права на конкретные базы данных и таблицы, изменять пароли. Инструмент резервного копирования позволяет выгружать дампы баз или выбранных таблиц с настройками, а также восстанавливать их из файлов. Доступны настройки сервера: просмотр системных переменных, логов ошибок и медленных запросов, управление кэшем и буферами.

Показатели производительности для мониторинга. Интерактивная панель отображает графики нагрузки на процессор, количество активных соединений, операции ввода-вывода, объем переданных данных и другие метрики. Можно отслеживать, какие запросы выполняются дольше всего, какие таблицы блокируются, и получать отчеты. Для каждого соединения отображается текущий выполняемый SQL-запрос, что помогает быстро выявить проблемные операции или заблокированные транзакции.

Мастер миграции для переноса баз из других СУБД. Инструмент миграции пошагово переносит таблицы, данные, индексы, представления и хранимые процедуры из сторонних систем в MySQL. Пользователь выбирает исходное подключение, программа анализирует структуру, предлагает сопоставить типы данных и выполнить конвертацию. Это упрощает переход с проприетарных СУБД на открытую платформу MySQL без ручного переписывания схемы и скриптов. Весь процесс сопровождается отчетами об ошибках и предупреждениях для последующей доработки.