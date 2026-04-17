MSI Live Update — официальная утилита компании MSI для автоматического поиска, загрузки и установки обновлений драйверов, BIOS и фирменного программного обеспечения.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс. Windows 10 и 11 официально не поддерживаются.

Функции и возможности программы MSI Live Update

Автоматическое и ручное сканирование доступных обновлений. Программа предлагает два режима проверки системы. При выборе автоматического сканирования Live Update самостоятельно проверяет все компоненты компьютера и ищет последние версии файлов на серверах MSI. В ручном режиме пользователь может указать, какие именно устройства или типы обновлений нужно проверить. Это удобно, если требуется обновить только BIOS или только драйвер видеокарты, не тратя время на полное сканирование.

Централизованное обновление. Программа поддерживает обновление всех ключевых элементов для материнских плат и видеокарт MSI. Для каждого найденного обновления отображается подробная информация: версия, дата выпуска, размер файла и описание изменений. Пользователь может выбрать, какие обновления установить, а какие пропустить, а затем загрузить и установить их одной кнопкой.

Обновление BIOS с возможностью создания загрузочной флешки. Live Update предоставляет два варианта прошивки BIOS. Режим In Windows mode позволяет обновить BIOS прямо из работающей системы без создания загрузочных носителей. Достаточно нажать несколько кнопок и дождаться перезагрузки. Режим In Dos mode (USB) предназначен для более опытных пользователей или для случаев, когда обновление через Windows невозможно. Программа создает загрузочную флешку, записывая на нее необходимые файлы, после чего компьютер перезагружается с этой флешки. Второй способ считается более надежным и рекомендуется при серьезных обновлениях BIOS.

История обновлений и настраиваемые напоминания. На вкладке History сохраняется полный журнал всех произведённых обновлений с указанием даты, типа компонента и версии. Это позволяет отследить, когда и что именно обновлялось, и при необходимости откатить драйвер. В разделе настроек пользователь задаёт периодичность напоминаний о проверке обновлений. По умолчанию программа напоминает раз в месяц, но интервал можно изменить на неделю, две недели или любой другой доступный срок. Когда приходит время, Live Update автоматически открывает окно с предложением выполнить сканирование, что помогает не забывать поддерживать систему в актуальном состоянии.

Просмотр полной информации о системе и установленных драйверах. На странице System information при нажатии кнопки Scan программа формирует детальный отчёт о конфигурации компьютера. В нём перечислены все установленные драйверы с их версиями, а также версии фирменных утилит MSI. Это полезно, например, перед обращением в службу поддержки: можно быстро узнать точные версии драйверов и модель материнской платы. Также этот отчет помогает понять, какие компоненты уже устарели, даже если Live Update по каким-то причинам не предлагает их обновить.

Как обновить драйверы с помощью MSI Live Update?

Программа содержит несколько разделов, но для обновления драйверов нужен первый, который доступен сразу после открытия программы. Вот что нужно сделать для проверки обновления всех драйверов на ПК:

В категории Live update нужно установить Automatic scan и нажать на кнопку Scan. После сканирования системы пользователю будут предложены файлы драйверов для скачивания. Нужные файлы следует выделить и нажать кнопку Download. После загрузки нужно дождаться автоматической установки, после чего перезагрузить свой ПК.

Так можно быстро обновить все драйверы до актуальной версии. Этот способ подходит даже новичкам, которые не разбираются в сложных настройках оборудования.