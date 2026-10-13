SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги mRemoteNG

В данном списке представлены программы для замены mRemoteNG. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на mRemoteNG, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Termius
Termius

Версия 10.2.1.0

Программа для доступа к рабочему компьютеру или серверу из дома

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
Remote Desktop Manager
Remote Desktop Manager

Версия 2026.3.12.0

Программа для управления компьютером с другого устройства

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (10)