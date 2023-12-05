MongoDB Compass — графический клиент для работы с базами данных популярного формата MongoDB. Он позволяет удобно организовать настройку и управление БД, получив доступ к большому количеству функций программы. Утилита предоставляет все необходимые для этого возможности.

Основное преимущество клиента MongoDB Compass заключается в том, что он полностью бесплатен (в отличии от многих аналогов). Программа позволяет получить возможность полноценно работать с БД MongoDB без необходимости покупать лицензию. Утилита кроссплатформенна и имеет версии для Windows 10 и 11, macOS, а также GNU/Linux. Поддерживаются только 64-битные редакции операционных систем.

Функции программы MongoDB Compass

Утилита обладает всеми необходимыми возможностями для работы с базами данных типа MongoDB, который широко распространен и используется во многих компаниях. Программа позволяет управлять ими в удобном формате из графического интерфейса. При этом она остается полностью бесплатной и доступной для всех.

Среди основных функций стоит выделить следующие:

Быстрое подключение к недавним или избранным соединениям.

Открытие и создание новых БД, редактирование уже добавленных.

Использование функционала CRUD для работы с документами.

Интеграция дополнительных (сторонних или собственных) плагинов.

Визуализация геопространственных данных.

Обширный функционал программы позволяет легко работать с базами данных формата MongoDB, удобно организовать управление информацией, хранящейся в них.

Среди недостатков программы стоит отметить отсутствие функций по импорту и переносу SQL, а также то, что клиент не запоминает предыдущие подключения. При открытии нового сеанса осуществлять его придется повторно. Однако сделать это будет проще, чем в первый раз, благодаря тому, что приложение хранит недавние соединения в специальном списке во вкладке "Recents". Кроме того, доступна возможность добавить нужное подключение в избранное, чтобы сохранить его навсегда.

MongoDB Compass – полезный инструмент для пользователей и компаний, которые работают с базами типа MongoDB для хранения данных. Он позволяет получить клиент с графическим интерфейсом для упрощения процесса управления БД. Благодаря доступности, бесплатности и кроссплатформенности, использовать программу можно на большинстве распространенных ОС без ограничений и необходимости приобретать лицензию.