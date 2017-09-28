SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft .NET Framework

В данном списке представлены программы для замены Microsoft .NET Framework. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft .NET Framework, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Java Runtime Environment
Java Runtime Environment

Версия 8.0.2710.9

Программная среда для запуска Java-приложений и апплетов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium

Версия 17.0.0.188

Флэш плеер для браузера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)