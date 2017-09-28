SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Библиотеки и системные компоненты

4,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.8.1
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.8.1

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Microsoft .NET Framework