Microsoft .NET Framework представляет собой программную платформу, которая используется для разработки приложений. Основная идея NET Framework от Microsoft состоит в совместимости ПО, которое было написано на разных языках программирования.

Следует отметить, что программы можно писать в обычном текстовом редакторе, компилируя их через командную строку. Принцип запуска подобных программ идентичен технологии Java: в среде разработки .NET создается байт-код, который выполняется виртуальной машиной. С помощью него программа может использоваться на разных операционных системах.