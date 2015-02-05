SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync

Программа для син-ции Pocket PC устройств.

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Актуальная версия 4.5.5096.0
Скачать 8 MB
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История изменений

Версия 4.5.5096.0

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