Программа Microsoft ActiveSync синхронизирует работу мобильного гаджета и стационарного компьютера с использованием кабеля-USB, док-станции, инфракрасного порта или Bluetooth-функции. ActiveSync позволяет работать на персональном компьютере с такими программами и инструментами мобильного девайса, как календарь, задачи, почта и телефонная книжка.

Чтобы синхронизировать смартфон или коммуникатор с компьютером при помощи ActiveSync, дополнительно потребуется программа Microsoft Outlook. Мобильное устройство должно работать на основе операционных систем Windows Mobile или Windows CE.

Важно! Для работы синхронизации через Microsoft ActiveSync нужна программа Microsoft Outlook.

Что доступно в Microsoft ActiveSync:

синхронизация контактов;

синхронизация почты;

синхронизация календаря;

синхронизация задач.

Смартфоны, поддерживающие ActiveSync: