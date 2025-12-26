SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Magic Uneraser

В данном списке представлены программы для замены Magic Uneraser. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Magic Uneraser, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)