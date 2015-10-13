Magic Uneraser – программа для восстановления поврежденных или потерянных файлов.

Инструмент позволяет получить поврежденные данные с разных носителей: USB-флешек, карт из смартфонов и фотоаппаратов, винчестеров и компакт-дисков. Также можно вставить поврежденный носитель и просканировать его на наличие файлов, которые можно восстановить.

Работа с файлами через программу Magic Uneraser включает восстановление документов, видео, музыки, картинок и других данных. Перед копированием их можно просмотреть. Для поиска необходимо выбрать нужный диск и просканировать его.