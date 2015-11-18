В данном списке представлены программы для замены Macrium Reflect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrium Reflect, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Macrium Reflect.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrium Reflect, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Macrium Reflect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrium Reflect, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 8.5.0
Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов
Версия 3.4b
Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек
Версия 4.3
Программа для работы с резервным копированием
Версия 10.10.12.2
Программа для резервного копирования файлов
Версия 6.3.0
Программа для создания резервных копий данных
Версия 5.0
Программа для переноса Windows на SSD-накопитель
Версия 23.3.1.14110
Программа для резервного копирования данных
Версия 5.3.5301
Бэпап и восстановление данных