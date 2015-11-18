SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Macrium Reflect

В данном списке представлены программы для замены Macrium Reflect. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Macrium Reflect, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

AOMEI Backupper
AOMEI Backupper

Версия 8.5.0

Программа для создания резервных копий и восстановления системы, дисков, логический разделов, файлов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
FlashBoot
FlashBoot

Версия 3.4b

Программа для клонирования ОС, создания загрузочных Live USB флешек

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
MiniTool ShadowMaker
MiniTool ShadowMaker

Версия 4.3

Программа для работы с резервным копированием

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
GoodSync
GoodSync

Версия 10.10.12.2

Программа для резервного копирования файлов

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Iperius Backup
Iperius Backup

Версия 6.3.0

Программа для создания резервных копий данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Paragon Migrate OS to SSD
Paragon Migrate OS to SSD

Версия 5.0

Программа для переноса Windows на SSD-накопитель

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Acronis True Image
Acronis True Image

Версия 23.3.1.14110

Программа для резервного копирования данных

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
R-Drive Image
R-Drive Image

Версия 5.3.5301

Бэпап и восстановление данных

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